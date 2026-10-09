Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
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09.10.2026 16:29:00
Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson zeigt sich am Nachmittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Johnson Johnson. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 259,72 USD zu.
Das Papier von Johnson Johnson konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,3 Prozent auf 259,72 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'425 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Johnson Johnson-Aktie bisher bei 259,75 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 255,09 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 113'865 Johnson Johnson-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 03.09.2026 markierte das Papier bei 281,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 8,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 184,67 USD. Der aktuelle Kurs der Johnson Johnson-Aktie ist somit 28,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten Johnson Johnson-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,14 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,34 USD aus. Am 15.07.2026 legte Johnson Johnson die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,27 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Johnson Johnson 2,29 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 25.32 Mrd. USD – ein Plus von 6,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Johnson Johnson 23.74 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Johnson Johnson wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 13.10.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Johnson Johnson-Anleger Experten zufolge am 19.10.2027 werfen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,29 USD je Aktie in den Johnson Johnson-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Johnson & Johnson am 09.10.2026
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