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09.09.2026 20:27:13

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Mittwochabend mit Einbussen

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Mittwochabend mit Einbussen

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Johnson Johnson nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 268,55 USD.

Johnson & Johnson
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Die Johnson Johnson-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,2 Prozent auf 268,55 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'469 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Johnson Johnson-Aktie bis auf 266,75 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 268,51 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 374'377 Johnson Johnson-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 281,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,64 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 20.09.2025 auf bis zu 173,39 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 35,43 Prozent würde die Johnson Johnson-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 5,14 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,38 USD je Johnson Johnson-Aktie. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Johnson Johnson am 15.07.2026. Johnson Johnson hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,29 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Johnson Johnson mit einem Umsatz von insgesamt 25.32 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,64 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.10.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Johnson Johnson-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 19.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je Johnson Johnson-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,58 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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