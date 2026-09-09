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09.09.2026 16:29:00

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Nachmittag gesucht

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Nachmittag gesucht

Die Aktie von Johnson Johnson zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Johnson Johnson-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 269,43 USD nach oben.

Johnson & Johnson
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Die Johnson Johnson-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 269,43 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'417 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Johnson Johnson-Aktie bis auf 270,06 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 268,51 USD. Bisher wurden via New York 151'858 Johnson Johnson-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 03.09.2026 auf bis zu 281,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Johnson Johnson-Aktie ist somit 4,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.09.2025 bei 173,39 USD. Derzeit notiert die Johnson Johnson-Aktie damit 55,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Johnson Johnson-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,14 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,38 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Johnson Johnson am 15.07.2026 vor. Johnson Johnson hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,29 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,64 Prozent auf 25.32 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.10.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 19.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Johnson Johnson einen Gewinn von 11,58 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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