Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Abend im Minusbereich

Die Johnson Johnson-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 255,79 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'142 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Johnson Johnson-Aktie bisher bei 251,95 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 257,36 USD. Zuletzt wechselten 393'006 Johnson Johnson-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (281,00 USD) erklomm das Papier am 03.09.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Johnson Johnson-Aktie. Bei einem Wert von 184,67 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Johnson Johnson-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,34 USD, nach 5,14 USD im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Johnson Johnson am 15.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,29 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,64 Prozent auf 25.32 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Johnson Johnson-Bilanz für Q3 2026 wird am 13.10.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 19.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Johnson Johnson im Jahr 2027 12,45 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Johnson Johnson-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 5 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 3 Jahren eingebracht

Erste Schätzungen: Johnson Johnson stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor