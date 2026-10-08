Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
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08.10.2026 16:29:00
Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Donnerstagnachmittag billiger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Johnson Johnson. Die Johnson Johnson-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 253,90 USD nach.
Um 16:28 Uhr ging es für die Johnson Johnson-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 253,90 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'096 Punkten steht. In der Spitze fiel die Johnson Johnson-Aktie bis auf 253,83 USD. Mit einem Wert von 257,36 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Johnson Johnson-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 136'252 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.09.2026 bei 281,00 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,67 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2025 bei 184,67 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Johnson Johnson-Aktie mit einem Verlust von 27,27 Prozent wieder erreichen.
Für Johnson Johnson-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,14 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,34 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Johnson Johnson am 15.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,27 USD, nach 2,29 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 25.32 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Johnson Johnson 23.74 Mrd. USD umgesetzt.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Johnson Johnson wird am 13.10.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 19.10.2027.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,45 USD je Johnson Johnson-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Johnson & Johnson am 08.10.2026
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