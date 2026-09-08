Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Abend mit Kurseinbussen

Die Johnson Johnson-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 1,6 Prozent auf 270,89 USD nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'874 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Johnson Johnson-Aktie bisher bei 267,00 USD. Bei 271,28 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der Johnson Johnson-Aktie belief sich zuletzt auf 589'715 Aktien.

Am 03.09.2026 markierte das Papier bei 281,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,73 Prozent. Am 20.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 173,39 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Johnson Johnson-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,14 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,38 USD ausgeschüttet werden. Johnson Johnson gewährte am 15.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,27 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,29 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Johnson Johnson mit einem Umsatz von insgesamt 25.32 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,64 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.10.2026 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 19.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Johnson Johnson.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,58 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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