Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
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08.09.2026 16:29:00
Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Dienstagnachmittag leichter
Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Johnson Johnson-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 269,80 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Johnson Johnson nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 2,0 Prozent auf 269,80 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'750 Punkten steht. Der Kurs der Johnson Johnson-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 267,00 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 271,28 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 385'504 Johnson Johnson-Aktien.
Bei 281,00 USD erreichte der Titel am 03.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,15 Prozent. Am 20.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 173,39 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Johnson Johnson-Aktie.
Johnson Johnson-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,14 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,38 USD belaufen. Am 15.07.2026 hat Johnson Johnson in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 2,27 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Johnson Johnson 2,29 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Johnson Johnson mit einem Umsatz von insgesamt 25.32 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,64 Prozent gesteigert.
Am 13.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Johnson Johnson veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 19.10.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,58 USD je Johnson Johnson-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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