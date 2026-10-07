Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
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07.10.2026 20:27:13
Johnson Johnson Aktie News: Anleger greifen bei Johnson Johnson am Abend zu
Die Aktie von Johnson Johnson zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Johnson Johnson-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 259,88 USD.
Die Johnson Johnson-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 259,88 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'212 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Johnson Johnson-Aktie bis auf 260,66 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 256,21 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 430'198 Johnson Johnson-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 281,00 USD. Dieser Kurs wurde am 03.09.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Johnson Johnson-Aktie derzeit noch 8,13 Prozent Luft nach oben. Am 08.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 183,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für Johnson Johnson-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,14 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,34 USD belaufen. Am 15.07.2026 lud Johnson Johnson zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es stand ein EPS von 2,27 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Johnson Johnson noch ein Gewinn pro Aktie von 2,29 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 25.32 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Johnson Johnson 23.74 Mrd. USD umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Johnson Johnson am 13.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 19.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Johnson Johnson.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,31 USD je Johnson Johnson-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Johnson & Johnson am 07.10.2026
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