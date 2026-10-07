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07.10.2026 16:29:00

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Johnson Johnson. Im New York-Handel gewannen die Johnson Johnson-Papiere zuletzt 1,9 Prozent.

Johnson & Johnson
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Die Johnson Johnson-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 259,54 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 50'981 Punkten tendiert. Die Johnson Johnson-Aktie zog in der Spitze bis auf 260,14 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 256,21 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 191'232 Johnson Johnson-Aktien.

Bei einem Wert von 281,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2026). Der derzeitige Kurs der Johnson Johnson-Aktie liegt somit 7,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 183,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Johnson Johnson-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,14 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,34 USD belaufen. Johnson Johnson gewährte am 15.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,27 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,29 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 25.32 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 23.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Johnson Johnson am 13.10.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 19.10.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,31 USD je Johnson Johnson-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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