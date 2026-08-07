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07.08.2026 20:27:13

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Freitagabend mit Kursabschlägen

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Freitagabend mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Johnson Johnson. Zuletzt fiel die Johnson Johnson-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 256,59 USD ab.

Johnson & Johnson
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Die Johnson Johnson-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 0,2 Prozent auf 256,59 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'929 Punkten notiert. Die Johnson Johnson-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 255,12 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 255,89 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 257'557 Johnson Johnson-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 274,90 USD erreichte der Titel am 29.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Johnson Johnson-Aktie damit 6,66 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 169,93 USD. Dieser Wert wurde am 08.08.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Johnson Johnson-Aktie derzeit noch 33,77 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,38 USD. Im Vorjahr erhielten Johnson Johnson-Aktionäre 5,14 USD je Wertpapier. Am 15.07.2026 äusserte sich Johnson Johnson zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,27 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,29 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 25.32 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Johnson Johnson einen Umsatz von 23.74 Mrd. USD eingefahren.

Am 20.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Johnson Johnson veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,59 USD je Johnson Johnson-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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