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07.08.2026 16:29:00

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Freitagnachmittag kaum bewegt

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Freitagnachmittag kaum bewegt

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Johnson Johnson. Die Johnson Johnson-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 256,91 USD.

Johnson & Johnson
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Die Johnson Johnson-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 256,91 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 54'047 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Johnson Johnson-Aktie bei 257,87 USD. Zwischenzeitlich weitete die Johnson Johnson-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 255,12 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 255,89 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 122'385 Johnson Johnson-Aktien umgesetzt.

Am 29.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 274,90 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Johnson Johnson-Aktie derzeit noch 7,00 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.08.2025 bei 169,93 USD. Mit Abgaben von 33,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,14 USD an Johnson Johnson-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,38 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Johnson Johnson am 15.07.2026 vor. In Sachen EPS wurden 2,27 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Johnson Johnson 2,29 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 25.32 Mrd. USD gegenüber 23.74 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Johnson Johnson-Bilanz für Q3 2026 wird am 20.10.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Johnson Johnson ein EPS in Höhe von 11,59 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: josefkubes / Shutterstock.com
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