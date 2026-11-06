Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Abend höher

Um 20:26 Uhr wies die Johnson Johnson-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 275,16 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'457 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Johnson Johnson-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 275,60 USD zu. Mit einem Wert von 265,88 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 398'211 Johnson Johnson-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 282,00 USD erreichte der Titel am 31.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Johnson Johnson-Aktie ist somit 2,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 185,14 USD am 11.11.2025. Der aktuelle Kurs der Johnson Johnson-Aktie ist somit 32,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 5,14 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,34 USD je Johnson Johnson-Aktie. Am 13.10.2026 legte Johnson Johnson die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 2,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 25.40 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23.99 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Johnson Johnson wird am 26.01.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 25.01.2028 dürfte Johnson Johnson die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Johnson Johnson einen Gewinn von 11,11 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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