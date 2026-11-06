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06.11.2026 16:29:00

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson fällt am Nachmittag

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson fällt am Nachmittag

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Johnson Johnson nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 271,32 USD.

Johnson & Johnson
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Um 16:28 Uhr rutschte die Johnson Johnson-Aktie in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 271,32 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'590 Punkten notiert. Die Johnson Johnson-Aktie sank bis auf 265,63 USD. Bei 265,88 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der Johnson Johnson-Aktie belief sich zuletzt auf 226'241 Aktien.

Am 31.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 282,00 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,94 Prozent könnte die Johnson Johnson-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 185,14 USD fiel das Papier am 11.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Johnson Johnson-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,14 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,34 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Johnson Johnson am 13.10.2026 vor. Mit einem EPS von 0,09 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Johnson Johnson mit 2,12 USD je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,87 Prozent auf 25.40 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23.99 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Johnson Johnson wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 26.01.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 25.01.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Johnson Johnson einen Gewinn von 11,11 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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