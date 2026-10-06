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06.10.2026 20:27:13

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson macht am Dienstagabend Boden gut

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson macht am Dienstagabend Boden gut

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Johnson Johnson-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 254,85 USD.

Johnson & Johnson
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 254,85 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'527 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Johnson Johnson-Aktie bei 254,89 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 253,79 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 375'928 Johnson Johnson-Aktien.

Am 03.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 281,00 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,26 Prozent hinzugewinnen. Am 08.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 183,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,34 USD, nach 5,14 USD im Jahr 2025. Johnson Johnson liess sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 25.32 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23.74 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Johnson Johnson am 13.10.2026 präsentieren. Johnson Johnson dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 19.10.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,38 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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