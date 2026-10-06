Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Die Johnson Johnson-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,1 Prozent auf 252,60 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'497 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Johnson Johnson-Aktie bis auf 252,06 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 253,79 USD. Bisher wurden via New York 165'260 Johnson Johnson-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 03.09.2026 auf bis zu 281,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Johnson Johnson-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.10.2025 Kursverluste bis auf 183,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Johnson Johnson-Aktie liegt somit 38,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Johnson Johnson-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,14 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,34 USD belaufen. Am 15.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,27 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,29 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 25.32 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23.74 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Johnson Johnson am 13.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Johnson Johnson rechnen Experten am 19.10.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Johnson Johnson ein EPS in Höhe von 11,38 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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