Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Montagabend mit Kurseinbussen

Die Johnson Johnson-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 240,78 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 46'627 Punkten liegt. Die Johnson Johnson-Aktie sank bis auf 240,76 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 242,65 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 223'097 Johnson Johnson-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 251,59 USD erreichte der Titel am 03.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,49 Prozent hinzugewinnen. Bei 142,42 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,85 Prozent.

Johnson Johnson-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,14 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,29 USD aus. Am 21.01.2026 äusserte sich Johnson Johnson zu den Kennzahlen des am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 24.56 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Johnson Johnson einen Umsatz von 22.52 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 14.04.2026 terminiert. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 20.04.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,56 USD je Johnson Johnson-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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