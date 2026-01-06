Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson zieht am Dienstagabend an

Die Johnson Johnson-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 205,67 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 49'466 Punkten tendiert. Der Kurs der Johnson Johnson-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 206,70 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 204,60 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 423'412 Johnson Johnson-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 215,17 USD. Dieser Kurs wurde am 16.12.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,62 Prozent könnte die Johnson Johnson-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 140,68 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 31,60 Prozent würde die Johnson Johnson-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Johnson Johnson-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,91 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,19 USD aus. Johnson Johnson gewährte am 14.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Johnson Johnson hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,12 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,11 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22.47 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23.99 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 21.01.2026 terminiert. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 26.01.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Johnson Johnson ein EPS in Höhe von 10,85 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Johnson Johnson-Aktie

Impfstoffhersteller Janssen schliesst Standort in Bern-Bümpliz

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Johnson Johnson von vor 5 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Johnson Johnson von vor 3 Jahren verdient