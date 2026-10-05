Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Montagabend billiger

Um 20:26 Uhr rutschte die Johnson Johnson-Aktie in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 253,49 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'310 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Johnson Johnson-Aktie bei 252,87 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 256,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 415'495 Johnson Johnson-Aktien den Besitzer.

Bei 281,00 USD markierte der Titel am 03.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Johnson Johnson-Aktie. Am 08.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 183,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Johnson Johnson-Aktie 27,81 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,14 USD an Johnson Johnson-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,34 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Johnson Johnson am 15.07.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,27 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,29 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 25.32 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 23.74 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 13.10.2026 dürfte Johnson Johnson Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 19.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,44 USD je Johnson Johnson-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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