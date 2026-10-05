Johnson Johnson Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Johnson Johnson

Die Aktionäre schickten das Papier von Johnson Johnson nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,4 Prozent auf 254,88 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'097 Punkten steht. In der Spitze fiel die Johnson Johnson-Aktie bis auf 253,34 USD. Mit einem Wert von 256,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 169'963 Johnson Johnson-Aktien.

Bei einem Wert von 281,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2026). Derzeit notiert die Johnson Johnson-Aktie damit 9,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.10.2025 bei 183,00 USD. Der derzeitige Kurs der Johnson Johnson-Aktie liegt somit 39,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 5,14 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,34 USD je Johnson Johnson-Aktie. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Johnson Johnson am 15.07.2026. Es stand ein EPS von 2,27 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Johnson Johnson noch ein Gewinn pro Aktie von 2,29 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 25.32 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 13.10.2026 dürfte Johnson Johnson Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Johnson Johnson möglicherweise am 19.10.2027 präsentieren.

In der Johnson Johnson-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 11,44 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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