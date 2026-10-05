Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
05.10.2026 16:29:00
Johnson Johnson Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Johnson Johnson
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Johnson Johnson. Das Papier von Johnson Johnson gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 254,88 USD abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von Johnson Johnson nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,4 Prozent auf 254,88 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'097 Punkten steht. In der Spitze fiel die Johnson Johnson-Aktie bis auf 253,34 USD. Mit einem Wert von 256,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 169'963 Johnson Johnson-Aktien.
Bei einem Wert von 281,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2026). Derzeit notiert die Johnson Johnson-Aktie damit 9,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.10.2025 bei 183,00 USD. Der derzeitige Kurs der Johnson Johnson-Aktie liegt somit 39,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 5,14 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,34 USD je Johnson Johnson-Aktie. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Johnson Johnson am 15.07.2026. Es stand ein EPS von 2,27 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Johnson Johnson noch ein Gewinn pro Aktie von 2,29 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 25.32 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 13.10.2026 dürfte Johnson Johnson Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Johnson Johnson möglicherweise am 19.10.2027 präsentieren.
In der Johnson Johnson-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 11,44 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Johnson Johnson-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 3 Jahren eingebracht
Erste Schätzungen: Johnson Johnson stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor einem Jahr abgeworfen
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Johnson & Johnson
|
16:29
|Johnson Johnson Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Johnson Johnson (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Börse New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson verbilligt sich am Freitagabend (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Handel in New York: Börsianer lassen Dow Jones nachmittags steigen (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Start des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Schwacher Handel: Dow Jones verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Johnson & Johnson
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI letztlich fester -- DAX beendet volatilen Handel etwas höher -- Asiens Börsen schliesslich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich zum Wochenbeginn aufwärts. Der DAX zeigte sich mit einer unsicheren Tendenz. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es am Montag nach oben.