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04.09.2026 20:27:13

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Freitagabend mit roten Vorzeichen

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Freitagabend mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 275,68 USD.

Johnson & Johnson
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Die Johnson Johnson-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 275,68 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'424 Punkten realisiert. Bei 275,00 USD markierte die Johnson Johnson-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 275,13 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 234'668 Johnson Johnson-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.09.2026 bei 281,00 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Johnson Johnson-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 20.09.2025 auf bis zu 173,39 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 37,10 Prozent könnte die Johnson Johnson-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,38 USD. Im Vorjahr hatte Johnson Johnson 5,14 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 15.07.2026 äusserte sich Johnson Johnson zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,27 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,29 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 25.32 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 23.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 13.10.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 19.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Johnson Johnson im Jahr 2026 11,58 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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