Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
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04.09.2026 16:29:00
Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson wird am Nachmittag ausgebremst
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Johnson Johnson. Der Johnson Johnson-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 275,69 USD.
Die Johnson Johnson-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 275,69 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'413 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Johnson Johnson-Aktie bis auf 275,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 275,13 USD. Zuletzt wurden via New York 133'354 Johnson Johnson-Aktien umgesetzt.
Am 03.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 281,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Johnson Johnson-Aktie 1,93 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 173,39 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Johnson Johnson-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für Johnson Johnson-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,14 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,38 USD belaufen. Johnson Johnson liess sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,29 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 25.32 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Johnson Johnson 23.74 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 13.10.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Johnson Johnson rechnen Experten am 19.10.2027.
Experten gehen davon aus, dass Johnson Johnson im Jahr 2026 11,58 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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