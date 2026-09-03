Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson zeigt sich am Abend freundlich

Die Johnson Johnson-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 277,97 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 53'691 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Johnson Johnson-Aktie bis auf 278,64 USD zu. Bei 277,32 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 325'748 Johnson Johnson-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 281,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 1,09 Prozent Plus fehlen der Johnson Johnson-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 173,39 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.09.2025). Derzeit notiert die Johnson Johnson-Aktie damit 60,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,14 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,38 USD. Am 15.07.2026 lud Johnson Johnson zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 2,27 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Johnson Johnson 2,29 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 25.32 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23.74 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Johnson Johnson am 13.10.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Johnson Johnson rechnen Experten am 19.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,58 USD je Johnson Johnson-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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