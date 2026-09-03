Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
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03.09.2026 16:29:00
Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson tendiert am Nachmittag um Nulllinie
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Johnson Johnson. Die Johnson Johnson-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 275,39 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.
Die Johnson Johnson-Aktie kam im New York-Handel um 16:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 275,39 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 53'337 Punkten steht. Die Johnson Johnson-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 278,00 USD aus. Der Kurs der Johnson Johnson-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 273,32 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 277,32 USD. Bisher wurden via New York 174'220 Johnson Johnson-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.09.2026 bei 281,00 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 173,39 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.09.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Johnson Johnson-Aktie derzeit noch 37,04 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für Johnson Johnson-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,14 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,38 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Johnson Johnson am 15.07.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,29 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Johnson Johnson in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 25.32 Mrd. USD im Vergleich zu 23.74 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Johnson Johnson wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 13.10.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Johnson Johnson-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 19.10.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,58 USD je Aktie in den Johnson Johnson-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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