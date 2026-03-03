Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
03.03.2026 20:27:13

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Abend mit Kurseinbussen

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Johnson Johnson-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 246,54 USD.

Die Johnson Johnson-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 246,54 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 48'550 Punkten liegt. Die Johnson Johnson-Aktie gab in der Spitze bis auf 244,48 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 246,81 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 407'471 Johnson Johnson-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 251,59 USD erreichte der Titel am 02.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 2,05 Prozent Plus fehlen der Johnson Johnson-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 142,42 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,31 USD. Im Vorjahr erhielten Johnson Johnson-Aktionäre 5,14 USD je Wertpapier. Johnson Johnson gewährte am 21.01.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,10 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Johnson Johnson 1,41 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,07 Prozent auf 24.56 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.52 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 14.04.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von Johnson Johnson rechnen Experten am 20.04.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,57 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

