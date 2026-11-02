Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Montagabend im Minus

Die Johnson Johnson-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 269,70 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'091 Punkten steht. In der Spitze fiel die Johnson Johnson-Aktie bis auf 267,47 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 272,06 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 334'581 Johnson Johnson-Aktien.

Am 30.10.2026 markierte das Papier bei 282,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Johnson Johnson-Aktie liegt somit 4,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 185,14 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 31,35 Prozent würde die Johnson Johnson-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 5,14 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,34 USD je Johnson Johnson-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Johnson Johnson am 13.10.2026 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Johnson Johnson ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 2,12 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Johnson Johnson im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25.40 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 23.99 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 26.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 25.01.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Johnson Johnson ein EPS in Höhe von 11,11 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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