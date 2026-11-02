Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Montagnachmittag leichter

Die Johnson Johnson-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 267,68 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'424 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Johnson Johnson-Aktie bis auf 267,67 USD. Bei 272,06 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 169'189 Johnson Johnson-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 282,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,35 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 185,14 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 30,84 Prozent könnte die Johnson Johnson-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Johnson Johnson-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,34 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Johnson Johnson 5,14 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Johnson Johnson am 13.10.2026 vor. Das EPS lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal hatte Johnson Johnson ebenfalls ein EPS von 2,12 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Johnson Johnson mit einem Umsatz von insgesamt 25.40 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.99 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,87 Prozent gesteigert.

Johnson Johnson dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 26.01.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 25.01.2028 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,11 USD je Johnson Johnson-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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