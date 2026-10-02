Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
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02.10.2026 20:27:13
Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson verbilligt sich am Freitagabend
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Johnson Johnson. Die Aktionäre schickten das Papier von Johnson Johnson nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 255,57 USD.
Die Johnson Johnson-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 1,2 Prozent auf 255,57 USD nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'108 Punkten liegt. Der Kurs der Johnson Johnson-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 255,42 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 259,38 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 490'039 Johnson Johnson-Aktien.
Am 03.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 281,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,95 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.10.2025 bei 183,00 USD. Der derzeitige Kurs der Johnson Johnson-Aktie liegt somit 39,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Johnson Johnson-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,14 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,34 USD belaufen. Johnson Johnson veröffentlichte am 15.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 25.32 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23.74 Mrd. USD umgesetzt.
Voraussichtlich am 13.10.2026 dürfte Johnson Johnson Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 19.10.2027.
In der Johnson Johnson-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 11,47 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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