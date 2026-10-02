Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
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02.10.2026 16:29:00
Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Freitagnachmittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Johnson Johnson. Die Aktionäre schickten das Papier von Johnson Johnson nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 257,47 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für die Johnson Johnson-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 257,47 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'227 Punkten steht. Die Johnson Johnson-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 256,44 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 259,38 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 192'486 Johnson Johnson-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.09.2026 bei 281,00 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,14 Prozent. Bei 183,00 USD fiel das Papier am 08.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,34 USD. Im Vorjahr erhielten Johnson Johnson-Aktionäre 5,14 USD je Wertpapier. Am 15.07.2026 hat Johnson Johnson die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,27 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,29 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Johnson Johnson im vergangenen Quartal 25.32 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Johnson Johnson 23.74 Mrd. USD umsetzen können.
Die Johnson Johnson-Bilanz für Q3 2026 wird am 13.10.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Johnson Johnson-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 19.10.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,47 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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