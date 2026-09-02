Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson verteuert sich am Abend

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 274,65 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'005 Punkten notiert. Der Kurs der Johnson Johnson-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 281,00 USD zu. Mit einem Wert von 274,74 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 725'214 Johnson Johnson-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 281,00 USD. Dieser Kurs wurde am 02.09.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,31 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 20.09.2025 auf bis zu 173,39 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Johnson Johnson-Aktie 36,87 Prozent sinken.

Nach 5,14 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,38 USD je Johnson Johnson-Aktie. Johnson Johnson liess sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,64 Prozent auf 25.32 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 13.10.2026 erwartet. Am 19.10.2027 wird Johnson Johnson schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,59 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Johnson Johnson-Aktie

Jeremy Grantham baut Depot um: GMO verkauft in Q2 Berkshire-Aktien - und schlägt bei Netflix zu

Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Johnson Johnson-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Johnson Johnson-Investment von vor 10 Jahren verdient