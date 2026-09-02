Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
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02.09.2026 16:29:00
Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Mittwochnachmittag fester
Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Johnson Johnson nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 275,96 USD.
Um 16:28 Uhr sprang die Johnson Johnson-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 275,96 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'160 Punkten steht. In der Spitze gewann die Johnson Johnson-Aktie bis auf 281,00 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 274,74 USD. Zuletzt wechselten via New York 474'229 Johnson Johnson-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 281,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.09.2026). Der derzeitige Kurs der Johnson Johnson-Aktie liegt somit 1,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 173,39 USD. Dieser Wert wurde am 20.09.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,17 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,38 USD. Im Vorjahr hatte Johnson Johnson 5,14 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 15.07.2026 lud Johnson Johnson zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurden 2,27 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Johnson Johnson 2,29 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,64 Prozent auf 25.32 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 13.10.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Johnson Johnson-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 19.10.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,59 USD je Johnson Johnson-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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