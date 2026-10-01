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01.10.2026 20:27:13

Johnson Johnson Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Johnson Johnson

Johnson Johnson Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Johnson Johnson

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Johnson Johnson. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 2,1 Prozent auf 259,15 USD.

Johnson & Johnson
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Die Aktionäre schickten das Papier von Johnson Johnson nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 2,1 Prozent auf 259,15 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 50'912 Punkten steht. Die Johnson Johnson-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 258,34 USD ab. Den New York-Handel startete das Papier bei 263,68 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 475'366 Johnson Johnson-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 281,00 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,43 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.10.2025 (183,00 USD). Abschläge von 29,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 5,14 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,34 USD je Johnson Johnson-Aktie. Am 15.07.2026 hat Johnson Johnson die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,29 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 25.32 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 23.74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Johnson Johnson wird am 13.10.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 19.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Johnson Johnson im Jahr 2026 11,47 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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