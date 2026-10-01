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01.10.2026 16:29:00

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Johnson Johnson gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 263,08 USD abwärts.

Johnson & Johnson
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 263,08 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 50'699 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Johnson Johnson-Aktie ging bis auf 262,42 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 263,68 USD. Bisher wurden via New York 127'248 Johnson Johnson-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 281,00 USD an. 6,81 Prozent Plus fehlen der Johnson Johnson-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.10.2025 (183,00 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Johnson Johnson-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,14 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,34 USD. Am 15.07.2026 äusserte sich Johnson Johnson zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,27 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,29 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 25.32 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 23.74 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Johnson Johnson wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 13.10.2026 vorlegen. Johnson Johnson dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 19.10.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Johnson Johnson ein EPS in Höhe von 11,47 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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