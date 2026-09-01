Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson gewinnt am Abend

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Johnson Johnson zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,6 Prozent auf 270,01 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'784 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Johnson Johnson-Aktie bei 271,70 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 271,05 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 318'623 Johnson Johnson-Aktien umgesetzt.

Am 20.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 276,46 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,39 Prozent. Am 20.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 173,39 USD ab. Der aktuelle Kurs der Johnson Johnson-Aktie ist somit 35,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Johnson Johnson seine Aktionäre 2025 mit 5,14 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,38 USD je Aktie ausschütten. Johnson Johnson veröffentlichte am 15.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,27 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,29 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Johnson Johnson 25.32 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 23.74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Johnson Johnson wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 vorlegen.

In der Johnson Johnson-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 11,59 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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