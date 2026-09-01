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01.09.2026 16:29:00

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Dienstagnachmittag höher

Johnson Johnson Aktie News: Johnson Johnson am Dienstagnachmittag höher

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Johnson Johnson-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 268,30 USD zu.

Johnson & Johnson
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Die Johnson Johnson-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 268,30 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'147 Punkten liegt. Bei 271,70 USD markierte die Johnson Johnson-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 271,05 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 174'838 Johnson Johnson-Aktien umgesetzt.

Am 20.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 276,46 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Johnson Johnson-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 173,39 USD. Dieser Wert wurde am 20.09.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 35,37 Prozent könnte die Johnson Johnson-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,38 USD. Im Vorjahr hatte Johnson Johnson 5,14 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 15.07.2026 legte Johnson Johnson die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,27 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,29 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 23.74 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 25.32 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 20.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Johnson Johnson veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Johnson Johnson im Jahr 2026 11,59 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: josefkubes / Shutterstock.com
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