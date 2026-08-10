Johnson Outdoors hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Johnson Outdoors präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1.44 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.720 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 189.7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 5.02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 180.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch