Johnson Johnson Un präsentierte in der am 13.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Johnson Johnson Un in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0.19 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 130.48 Milliarden BRL im Vergleich zu 130.73 Milliarden BRL im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch