Johnson Johnson gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Johnson Johnson hat am 13.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.09 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2.12 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Johnson Johnson im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5.86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25.40 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 23.99 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch