Johnson Johnson: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Johnson Johnson hat am 15.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 2.27 USD. Im letzten Jahr hatte Johnson Johnson einen Gewinn von 2.29 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6.61 Prozent auf 25.31 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23.74 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch