Johnson Johnson CertDeposito ArgRepr 02: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Johnson Johnson CertDeposito ArgRepr 02 präsentierte in der am 13.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 9.00 ARS präsentiert. Im Vorjahr hatten 187.75 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Johnson Johnson CertDeposito ArgRepr 02 38’094.19 Milliarden ARS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19.52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 31’873.90 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch