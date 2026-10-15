Johnson Johnson CDR Cibc stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Johnson Johnson CDR Cibc stellte am 13.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Johnson Johnson CDR Cibc hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.01 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.280 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 35.56 Milliarden CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33.04 Milliarden CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch