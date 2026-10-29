Johnson Controls International vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Johnson Controls International hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.60 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Johnson Controls International ein EPS von 2.67 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 7.11 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 10.42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.44 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 4.68 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 5.03 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8.77 Prozent auf 25.67 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23.60 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch