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16.11.2026 03:57:22

Johnson & Johnson Set To Buy Ollin Biosciences For Up To $3.4 Bln: Report

Johnson & Johnson
237.34 CHF 1.25%
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(RTTNews) - Johnson & Johnson (JNJ) is close to acquiring eye disease drug developer Ollin Biosciences in a deal valued at up to $3.4 billion, according to a Financial Times report citing people familiar with the matter.

The proposed transaction could include an upfront cash payment of about $2.2 billion, with an additional $1.2 billion tied to future milestone achievements. The deal could be announced as early as Monday, although discussions are ongoing and may still fall through.

Ollin Biosciences, a privately held company backed by Arch Venture Partners and Mubadala Capital, is developing a treatment aimed at two major causes of severe vision loss in older adults.

Shares of Johnson & Johnson closed at $285.75 on November 13, gaining $2.23, or 0.79%, in regular trading on the NYSE. In overnight trading, the stock rose a further $0.55, or 0.19%, to $286.30 as of 9:23:39 p.m. EST.

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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 16’022.65 13.90 SYDBKU
Short 16’669.66 8.71 SLB6MU
SMI-Kurs: 15’106.12 13.11.2026 17:30:00
Long 14’437.06 19.30 SGWFBU
Long 14’116.36 13.77 S3BFPU
Long 13’495.65 8.86 SYBVIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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