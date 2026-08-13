Johnan Academic Preparatory Institute gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Johnan Academic Preparatory Institute hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 21.85 JPY. Im Vorjahresquartal waren -19.070 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2.95 Prozent auf 1.24 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Johnan Academic Preparatory Institute 1.28 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch