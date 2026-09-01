Apple Aktie 908440 / US0378331005
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01.09.2026 09:46:15
John Ternus übernimmt: Apple macht Hardware-Mann zum Chef
Apple zur Geldmaschine. Nachfolger John Ternus muss nun zeigen, ob das alte Erfolgsrezept weiterhin funktioniert. Sein Fokus auf Hardware passt zu Apple - und könnte zugleich zum Problem werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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