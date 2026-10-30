John Marshall Bancorp stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

John Marshall Bancorp hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0.53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte John Marshall Bancorp 0.380 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7.17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 29.4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 31.6 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch