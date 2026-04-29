Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’071 -0.6%  SPI 18’461 -0.4%  Dow 49’080 -0.1%  DAX 24’001 -0.1%  Euro 0.9241 0.0%  EStoxx50 5’824 -0.2%  Gold 4’556 -0.9%  Bitcoin 60’850 1.0%  Dollar 0.7899 0.1%  Öl 115.5 3.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Nestlé3886335Roche1203204Roche149905998Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: PUMA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Sandoz-Aktie gibt ab: Verwerfungen im Penicillin-Geschäft halten an
Nach Quartalszahlen: Seagate-Aktie springt an - KI treibt Nachfrage
Ausblick: BBVA zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: Volkswagen (VW) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Suche...

John Marshall Bank Aktie 11461702 / US47804G1031

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.04.2026 14:38:40

John Marshall Bancorp, Inc. Reports Rise In Q1 Bottom Line

(RTTNews) - John Marshall Bancorp, Inc. (JMSB) reported earnings for its first quarter that Increased, from the same period last year

The company's bottom line totaled $6.10 million, or $0.43 per share. This compares with $4.81 million, or $0.34 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 6.5% to $29.08 million from $27.30 million last year.

John Marshall Bancorp, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $6.10 Mln. vs. $4.81 Mln. last year. -EPS: $0.43 vs. $0.34 last year. -Revenue: $29.08 Mln vs. $27.30 Mln last year.

Nachrichten zu John Marshall Bank

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten

Analysen zu John Marshall Bank

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
NEU✅ Cadence Design Systems – US1273871087
NEU✅ Arista Networks – US0404132054
NEU✅ BE Semiconductor – NL0012866412

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check

Inside Trading & Investment

10:27 Fokus auf Erträge und Inflation
09:29 Achterbahnfahrt dank Novartis
09:10 Marktüberblick: Scout24 im Fokus
06:55 3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check
06:10 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Warten auf neue Impulse
28.04.26 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Novartis AG, Zurich Insurance Group AG, UBS Group AG, Roche Holding AG, Nestle SA
28.04.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Givaudan, Partners Group, Swiss Life
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’586.79 19.92 S0VBMU
Short 13’862.86 13.99 STCBFU
Short 14’389.69 8.94 B58SLU
SMI-Kurs: 13’070.78 29.04.2026 14:25:44
Long 12’510.39 19.19 SJCBCU
Long 12’241.37 13.84 S6IBVU
Long 11’702.49 8.94 SVFBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Idorsia-Aktie klar im Plus: Auf Wachstumskurs nach erstem Quartal
UBS-Aktie weit im Plus: Milliardengewinn - Fortsetzung von Aktienrückkäufen - CS-Integration auf gutem Weg
BYD-Aktie verliert: Herber Gewinneinbruch wegen Rabattschlacht in China
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochvormittag auf grünem Terrain
T-Mobile US, Inc. Announces Fall In Q1 Profit
Kone-Aktie fällt: Übernahme von TK Elevator in Milliardendeal - thyssenkrupp-Aktie weit im Plus
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Novartis-Aktie dreht letztlich ins Plus: Nachahmer-Präparate drücken zum Jahresstart aufs Geschäft
adidas-Aktie mit Kurssprung: Umsatz klettert - Starke Nachfrage in eigenen Verkaufskanälen
Ausblick: Idorsia präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Top-Rankings

KW 17: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 17: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 17: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.