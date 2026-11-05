John Keells Hldg präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

John Keells Hldg präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat John Keells Hldg in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 11.02 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 427.2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 480.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch