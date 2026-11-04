John Keells: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

John Keells hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 0.29 LKR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte John Keells 0.090 LKR je Aktie verdient.

John Keells hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 142.09 Milliarden LKR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1.84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 144.76 Milliarden LKR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch