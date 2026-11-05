John Bean Technologies: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

John Bean Technologies lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

John Bean Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.34 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.26 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0.34 Prozent auf 997.0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.00 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch