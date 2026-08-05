John Bean Technologies hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

John Bean Technologies hat am 03.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.54 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.070 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5.10 Prozent auf 981.0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 933.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch